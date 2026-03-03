Газета
Лавров: Россия не будет вводить санкции против США из-за Ирана

Ведомости

Россия не будет вводить санкции в отношении США в связи с началом военной операции в Иране, это не методы Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров со вторым министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом.

«Это просто не наш метод. Мы никогда к таким вещам не прибегаем. Но что касается остальных, я просто не вижу интереса использовать этот ресурс, к которому прибегает исключительно сам Запад, прежде всего Соединенные Штаты», – сказал он.

Лавров также высказал мнение, что никто не будет вводить односторонние санкции против Вашингтона.

2 марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил пересобрать Международный олимпийский комитет (МОК) и все олимпийское движение. Он отметил, что это нужно сделать, опираясь на принципы, заложенные основателем движения Пьером де Кубертеном. Это мнение политик высказал в контексте обсуждения возможных санкций со стороны МОК против США и Израиля за нарушение олимпийского перемирия в результате атаки на Иран.