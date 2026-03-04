Мерц: Европа не примет соглашение по Украине без своего участия
Европейские страны не примут возможное соглашение по Украине, если оно будет заключено без их участия, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
По его словам, Европа рассчитывает участвовать в выработке решений по украинскому урегулированию и не согласится с договоренностями, которые будут достигнуты без ее вовлечения. Канцлер отметил, что донес эту позицию до президента США Дональда Трампа.
«Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», – заявил Мерц (цитата по ТАСС).
Канцлер сказал, что у него сложилось впечатление, что Трамп сейчас лучше понимает позицию европейских государств и важность их роли в обсуждении будущего соглашения по Украине.
19 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по Украине. Кроме того, он подчеркнул, что подавляющее большинство точек зрения, высказанные в европейских столицах, больше способствуют продолжению конфликта России и Украины, а не мирному урегулированию.
17–18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины. По их завершении помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что диалог оказался тяжелым, но деловым.