КСИР сообщил о поражении американского эсминца в Индийском океане
Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали эсминец США в Индийском океане. Об этом говорится в сообщении IRIB.
По данным агентства, американский эсминец был атакован ракетами «Кадр 380» и «Талаие». Во время ударов эсминец выполнял дозаправку от американского танкера в 650 км от побережья Ирана в Индийском океане.
3 марта президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон близок к достижению целей военной операции против Ирана, начатой совместно с Израилем 28 февраля. «Мы наносим им большой урон, мы их сильно сдерживаем», – говорил Трамп.
Целью военной операции в Иране Трамп называл не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские военные базы. В их числе Бахрейн, а также ОАЭ, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия.