Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

КСИР сообщил о поражении американского эсминца в Индийском океане

Ведомости

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали эсминец США в Индийском океане. Об этом говорится в сообщении IRIB.

По данным агентства, американский эсминец был атакован ракетами «Кадр 380» и «Талаие». Во время ударов эсминец выполнял дозаправку от американского танкера в 650 км от побережья Ирана в Индийском океане.

3 марта президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон близок к достижению целей военной операции против Ирана, начатой совместно с Израилем 28 февраля. «Мы наносим им большой урон, мы их сильно сдерживаем», – говорил Трамп.

Целью военной операции в Иране Трамп называл не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские военные базы. В их числе Бахрейн, а также ОАЭ, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её