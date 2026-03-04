Трамп в шутку ударил канцлера Германии во время встречи в Белом доме

4 марта Мерц заявил, что европейские страны не примут возможное соглашение по Украине, если оно будет заключено без их участия. По словам канцлера, эту позицию он донес до президента США. Мерц отметил, что у него сложилось впечатление, что Трамп теперь лучше понимает позицию европейских государств и важность их участия в обсуждении будущего соглашения по Украине.