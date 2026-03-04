Трамп в шутку ударил канцлера Германии во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в шутку ударил канцлера Германии Фридриха Мерца по колену во время встречи в Вашингтоне 3 марта. Трансляцию переговоров опубликовал Белый дом.
Один из чиновников задал вопрос о дальнейших шагах США в экономических отношениях с Германией и возможной тарифной политике. Отвечая на него, Трамп пошутил: «Что мы будем делать с Германией? Думаю, нам стоит очень-очень сильно их ударить», – после чего хлопнул Мерца по колену и улыбнулся.
Канцлер ФРГ рассмеялся в ответ, восприняв такой жест спокойно. Известно, что этот визит стал третьей поездкой Мерца в США с момента его вступления в должность канцлера Германии в мае 2025 г.
4 марта Мерц заявил, что европейские страны не примут возможное соглашение по Украине, если оно будет заключено без их участия. По словам канцлера, эту позицию он донес до президента США. Мерц отметил, что у него сложилось впечатление, что Трамп теперь лучше понимает позицию европейских государств и важность их участия в обсуждении будущего соглашения по Украине.