Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Беспилотники атаковали здание ЦРУ в Саудовской Аравии

Ведомости

Предположительно иранский беспилотник влетел в здание центрального разведывательного пункта ЦРУ при посольстве США в Саудовской Аравии 2 марта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

По словам собеседника, нет оснований полагать, что целью было именно это здание.

4 марта The Guardian со ссылкой на американских военных сообщала, что в Иране поражено примерно 2000 целей. Количество ударов, нанесенных 28 февраля за первые сутки войны с Ираном, по данным издания, почти вдвое превысило число атак по Ираку в рамках политики «шока и трепета» в 2003 г.