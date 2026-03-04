Беспилотники атаковали здание ЦРУ в Саудовской Аравии
Предположительно иранский беспилотник влетел в здание центрального разведывательного пункта ЦРУ при посольстве США в Саудовской Аравии 2 марта. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.
По словам собеседника, нет оснований полагать, что целью было именно это здание.
4 марта The Guardian со ссылкой на американских военных сообщала, что в Иране поражено примерно 2000 целей. Количество ударов, нанесенных 28 февраля за первые сутки войны с Ираном, по данным издания, почти вдвое превысило число атак по Ираку в рамках политики «шока и трепета» в 2003 г.