Беспилотники ударили по американской военной базе США и отелю в Ираке

4 марта CNN со ссылкой на источники сообщил, что ЦРУ занимается вооружением курдских сил, чтобы спровоцировать в Иране народное восстание. Собеседники рассказали телеканалу, что Белый дом активно вел переговоры с иранскими оппозиционными группировками и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.