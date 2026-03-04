Беспилотники ударили по американской военной базе США и отелю в Ираке
Как минимум два беспилотника утром атаковали военную базу США в Эрбиле (Ирак), передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Кроме того, удар пришелся на отель в Эрбиле.
Агентство не приводит подробностей происшествия.
4 марта CNN со ссылкой на источники сообщил, что ЦРУ занимается вооружением курдских сил, чтобы спровоцировать в Иране народное восстание. Собеседники рассказали телеканалу, что Белый дом активно вел переговоры с иранскими оппозиционными группировками и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.