Работу «Совета мира» приостановили из-за начала военной операции в Иране

Ведомости

Переговоры в рамках инициативы президента США Дональда Трампа «Совет мира» приостановлены, так как дипломаты переключили внимание на обостряющийся конфликт Ирана, Израиля и США. Об этом заявил министр иностранных дел Индонезии Сугионо вечером 3 марта, передает Bloomberg.

«Мы продолжаем консультироваться с нашими партнерами, а также координировать действия с коллегами в странах Персидского залива, поскольку они также подверглись атакам», – отметил при этом глава индонезийского внешнеполитического ведомства.

Как пишет агентство, комментарии министра прозвучали на фоне растущего недовольства внутри Индонезии по поводу участия страны в плане Трампа по обеспечению безопасности в секторе Газа.

19 февраля командующий ISF генерал-майор Джаспер Джефферс на «Совете мира» говорил, что Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания направят свои войска для службы в составе Международных стабилизационных сил (ISF) в сектор Газа. По его словам, Египет и Иордания обязались обучать полицию.

