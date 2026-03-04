Работу «Совета мира» приостановили из-за начала военной операции в Иране

19 февраля командующий ISF генерал-майор Джаспер Джефферс на «Совете мира» говорил, что Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания направят свои войска для службы в составе Международных стабилизационных сил (ISF) в сектор Газа. По его словам, Египет и Иордания обязались обучать полицию.