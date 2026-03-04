Путин примет в Кремле главу МИД Венгрии Сийярто
Президент России Владимир Путин 4 марта проведет в Кремле встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
3 марта Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также реализацию договоренностей, достигнутых по итогам переговоров в Москве в ноябре 2025 г.
Отдельное внимание было уделено обострению ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом, в том числе возможным последствиям для мирового энергетического рынка.
Путин и Орбан также обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский президент отметил принципиальную позицию руководства Венгрии, выступающего за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, а также подчеркнул стремление Будапешта проводить взвешенную и суверенную внешнюю политику.