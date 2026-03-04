Газета
Путин примет в Кремле главу МИД Венгрии Сийярто

Ведомости

Президент России Владимир Путин 4 марта проведет в Кремле встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

3 марта Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также реализацию договоренностей, достигнутых по итогам переговоров в Москве в ноябре 2025 г.

Отдельное внимание было уделено обострению ситуации вокруг Ирана и на Ближнем Востоке в целом, в том числе возможным последствиям для мирового энергетического рынка.

Путин и Орбан также обменялись мнениями по ситуации на Украине. Российский президент отметил принципиальную позицию руководства Венгрии, выступающего за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, а также подчеркнул стремление Будапешта проводить взвешенную и суверенную внешнюю политику.

