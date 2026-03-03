Путин поговорил по телефону с премьером Венгрии

На переговорах с Орбаном в ноябре 2025 г. Путин говорил, что отношения двух стран «основаны на самом лучшем из того, что было в наших отношениях». По его словам, Орбан в своей работе «прежде всего отстаивает интересы своей страны, Венгрии, и венгерского народа».