Путин поговорил по телефону с премьером Венгрии

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны рассмотрели актуальные темы сотрудничества двух стран, а также ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров в ноябре 2025 г. в Москве, сообщает Кремль.

В ходе обсуждения была затронута тема резко обострившейся ситуации вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке, в том числе в контексте возможных последствий для мирового энергетического рынка. Путин и Орбан также обменялись мнениями по Украине. Российский лидер отметил принципиальную позицию руководства Венгрии, поддерживающую политико-дипломатическое урегулирование конфликта, а также подчеркнул стремление Будапешта проводить взвешенный и суверенный курс в международных делах.

Кроме того, были рассмотрены вопросы, касающиеся граждан Венгрии, которые были мобилизованы в вооруженные силы Украины (ВСУ) и оказались в российском плену.

На переговорах с Орбаном в ноябре 2025 г. Путин говорил, что отношения двух стран «основаны на самом лучшем из того, что было в наших отношениях». По его словам, Орбан в своей работе «прежде всего отстаивает интересы своей страны, Венгрии, и венгерского народа».

