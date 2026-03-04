Путин: МВД должно принять участие в обелении российской экономики
МВД РФ должно принять участие в обелении российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии ведомства. По его словам, это также одна из важнейших задач правительства России.
«Вместе с коллегами из правительства, федеральных ведомств, регионов работать над обелением экономики в целом», – сказал российский лидер.
Глава государства назвал приоритетные задачи МВД России на 2026 г. Путин подчеркнул, что ведомству необходимо повышать качество работы по раскрытию преступлений. В первую очередь, считает она, речь идет о «тяжких и особо тяжких посягательствах против личности и преступлений против собственности граждан».
9 декабря 2025 г. Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам говорил, что правительство РФ уже подготовило план в рамках обеления национальной экономики. В связи с повышением НДС важно, чтобы «ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и соответствующие доходы в бюджет поступали», сказал глава государства.