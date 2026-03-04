Путин: МВД должно принять участие в обелении российской экономики

9 декабря 2025 г. Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам говорил, что правительство РФ уже подготовило план в рамках обеления национальной экономики. В связи с повышением НДС важно, чтобы «ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и соответствующие доходы в бюджет поступали», сказал глава государства.