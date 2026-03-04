Путин обратил внимание на рост подростковой преступности

Путин обратил внимание на рост подростковой преступностиКоличество тяжких и особо яжких преступлений среди подростков превысило 40%
В 2025 г. впервые за долгое время отмечен рост подростковой преступности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД. Доля тяжких и особо тяжких составов превысила 40%.
«Особо обращаю внимание, что по итогам 2025 г. впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности», – сказал он. По словам главы государства, молодых людей часто привлекают к преступлениям специально. По статистике, 45% подростков совершили противоправные деяния в группе.
Борьбу с подростковой преступностью Путин назвал общенациональной задачей. Президент считает, что над ней должны работать все органы власти: муниципальные, региональные, федеральные. «Но и роль министерства внутренних дел здесь высока», – указал политик. Он добавил, что МВД могло бы усилить акцент на профилактике агрессивного поведения в школах и колледжах.
Детей из проблемных семей следует вовлекать в волонтерскую деятельность, спорт и работу молодежных общественных объединений, предложил Путин. Это может помочь подростку «не допустить трагическую ошибку», найти себя в жизни, преодолеть трудности, реализовать свой талант и «способности, которые есть у каждого».
«Ведомости» писали осенью 2025 г., что данные о подростках могут разместить в ГИС «Профилактика» – там появится информация о преступлениях или правонарушениях несовершеннолетних и другие статистические данные. Заявлялось, что доступ к данным, хранящимся в ГИС, получат только органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В 2024 г. в России осудили 11 944 подростка в возрасте 14–17 лет – из них 90,5% парней и 9,5% девушек, следовало из данных Верховного суда. Это на 2758 подростков меньше, чем в 2020 г. Около половины осужденных воспитывались в полной семье, столько же совершили преступление в группе.