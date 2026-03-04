Путин обратил внимание на рост подростковой преступности

В 2024 г. в России осудили 11 944 подростка в возрасте 14–17 лет – из них 90,5% парней и 9,5% девушек, следовало из данных Верховного суда. Это на 2758 подростков меньше, чем в 2020 г. Около половины осужденных воспитывались в полной семье, столько же совершили преступление в группе.