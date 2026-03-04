Газета
Главная / Политика /

Путин: в структуры МВД нужно привлекать ветеранов спецоперации

Ведомости

Среди важнейших вариантов пополнения личного состава МВД – привлечение на службу ветеранов спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии министерства.

«С их боевым опытом, психологической и физической закалкой они способны серьезно укрепить ряды МВД. Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии», – сказал глава государства.

Участие Путина в заседании коллегии МВД анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, ведомство подведет итоги работы за прошедший год, а президент даст оценку деятельности министерства.

