Силы ПВО за восемь часов сбили 76 беспилотников над территорией РФ

В период с 8:00 до 16:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 76 украинских беспилотников над российской территорией. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. 

Больше всего – 27 единиц – уничтожили над территорией Республики Крым, еще 16 – над акваторией Азовского моря. 14 БПЛА ликвидировали над Краснодарским краем, девять – над Белгородской областью. 

Кроме того, три дрона силы ПВО сбили над акваторией Черного моря, по два – над Калужской, Кировской и Курской областями, а также один БПЛА ликвидировали над территорией Республики Марий Эл.

С начала суток 4 марта Росавиация вводила ограничительные меры в аэропортах Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Чебоксар, Нижнекамска («Бегишево»), Ижевска, Калуги («Грабцево»), Кирова («Победилово»), Перми, Геленджика, Краснодара («Пашковский») и Сочи.

В ночь на 4 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Наибольшее число сбитых БПЛА пришлось на Волгоградскую область – 21. По четыре воздушных цели было поражено в Ростовской и Белгородской областях, две – над Астраханской областью и одна – над Курской.

