Силы ПВО за восемь часов сбили 76 беспилотников над территорией РФ

В ночь на 4 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над российскими регионами. Наибольшее число сбитых БПЛА пришлось на Волгоградскую область – 21. По четыре воздушных цели было поражено в Ростовской и Белгородской областях, две – над Астраханской областью и одна – над Курской.