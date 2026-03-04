Российские ПВО уничтожили 48 беспилотников над регионами

Над Ростовской областью было сбито 11 БПЛА, семь – над Крымом, пять – над Саратовской областью и три над акваторией Азовского моря. Над Белгородской областью, Краснодарским краем и Курской областью уничтожено по два беспилотника. Один беспилотник сбит над территорией Воронежской области.