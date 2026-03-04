Газета
Российские ПВО уничтожили 48 беспилотников над регионами

Ведомости

Российские средства ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами с 20:00 по 23:00 мск. Об этом сообщает Минобороны. Больше всего – 15 – было сбито над акваторией Черного моря.

Над Ростовской областью было сбито 11 БПЛА, семь – над Крымом, пять – над Саратовской областью и три над акваторией Азовского моря. Над Белгородской областью, Краснодарским краем и Курской областью уничтожено по два беспилотника. Один беспилотник сбит над территорией Воронежской области.

В период с 8:00 до 16:00 мск 4 марта ПВО перехватила 76 украинских беспилотников над российской территорией.

С начала суток 4 марта Росавиация вводила ограничительные меры в аэропортах Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Чебоксар, Нижнекамска («Бегишево»), Ижевска, Калуги («Грабцево»), Кирова («Победилово»), Перми, Геленджика, Краснодара («Пашковский») и Сочи.

