Премьер Канады допустил участие в военных действиях из-за конфликта в Иране
Исключать возможность участия в боевых действиях, связанных с конфликтом в Иране, нельзя. При необходимости Канада поддержит своих союзников, заявил премьер-министр страны Марк Карни, его слова приводит Bloomberg.
По словам Карни, конфликт «может распространиться на очень обширные территории» и речь идет о «фундаментальной гипотетической ситуации». Он также отметил, что, вероятнее всего, любые действия будут носить оборонительный характер.
4 марта пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что на данный момент США не планируют наземную операцию в Иране. Но Вашингтон не исключает такое развитие событий.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В тот же день были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.