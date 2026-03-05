Газета
После закрытия Ормузского пролива на кораблях застряли 20 000 моряков

Ведомости

Из-за закрытия движения судов по Ормузскому проливу на кораблях в акватории застряли 20 000 моряков. Об этом сообщил генеральный секретарь Международной морской организации ООН Арсенио Домингес, передает The National.

«То, что мы имеем сейчас, вызывает большое беспокойство, особенно если принять во внимание, что 20% мирового экспорта нефти проходит через Ормузский пролив. <...> Но главное, что беспокоит нас как IMO [International Maritime Organization], – положение моряков. 20 000 моряков застряли из-за нынешней ситуации», – сказал он.

По словам Домингеса, блокада Ормузского пролива также коснулась примерно 15 000 туристов на круизных лайнерах.

4 марта заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде сообщил, что военные Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Он подчеркнул, что движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов стало невозможным в этой акватории.

