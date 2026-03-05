Газета
Главная / Политика /

Белый дом опубликовал ролик по Ирану с кадрами из игры Call of Duty

Ведомости

Белый дом в соцсети Х опубликовал видеоролик, посвященный ударам по Ирану. Как отмечает журнал New York Magazine, в начале ролика используются кадры из компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare 3.

На опубликованном видео также показаны запуски американских истребителей и ракет, а также удары по военной технике Ирана – в том числе по судам, военным самолетам и грузовикам.

В Белом доме уточнили, что ролик был предоставлен организацией Red, White & Blue.

Politico: США намерены продолжать операцию в Иране минимум в течение 100 дней

Политика / Международные новости

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

