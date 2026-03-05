Путин поручил проанализировать практику высоких штрафов для самозанятых

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), участие в котором принял президент Владимир Путин, состоялось 9 декабря 2025 г. Тогда российский лидер отметил, что работа членов СПЧ не ограничивается сухими отчетами – она связана с живыми историями конкретных граждан, судьбами людей, столкнувшихся с трудностями. Он особо подчеркнул способность правозащитников добиваться реальных решений, «внятного, четкого результата».