Путин поручил проанализировать практику высоких штрафов для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину провести анализ практики высоких штрафов для самозанятых, когда они исполняют договоры гражданско-правового характера (ГПХ). Перечень указаний по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля.
«Проанализировать практику установления хозяйствующими субъектами в гражданско-правовых договорах чрезмерных санкций, в том числе штрафов, в отношении самозанятых граждан, являющихся исполнителями по таким договорам», – говорится в документе.
В случае необходимости правительство должно внести поправки в законодательство, чтобы ограничить чрезмерные штрафы.
Президент также поручил правительству распространить условия кредитных каникул для участников спецоперации на лиц, которые участвовали в «отражении вооруженного вторжения на территорию РФ». В случае их гибели долги предложено списывать.
Среди иных поручений – изучение кабмином опыта Курской области по оценке ущерба с помощью беспилотников, а также подготовка Минтрансом РФ предложений по ограничению езды по тротуарам для средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), участие в котором принял президент Владимир Путин, состоялось 9 декабря 2025 г. Тогда российский лидер отметил, что работа членов СПЧ не ограничивается сухими отчетами – она связана с живыми историями конкретных граждан, судьбами людей, столкнувшихся с трудностями. Он особо подчеркнул способность правозащитников добиваться реальных решений, «внятного, четкого результата».