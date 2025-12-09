Что сказал Путин правозащитникам на Совете по развитию гражданского общества

Что сказал Путин правозащитникам на Совете по развитию гражданского обществаПрезидент обсудил с членами СПЧ спецоперацию, новогоднее помилование, ИИ и вопросы миграции
9 декабря состоялось заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), участие в котором принял президент Владимир Путин. Трансляцию заседания вел Telegram-канал Кремля.
«Ведомости» собрали основные темы, которые российский лидер обсудил с членами СПЧ.
Защита соотечественников за рубежом и противодействие русофобии
Значительная часть разговора была посвящена положению российских граждан и русскоязычных соотечественников за границей. Путин назвал позицию СПЧ в этом вопросе «бескомпромиссной», подчеркнув ее принципиальность в деле защиты людей от дискриминации, давления и ограничений.
Он заявил, что русофобия в некоторых странах стала проявлением национализма и даже расизма – и реакция России должна быть жесткой, последовательной и правовой.
В ходе заседания совета также встала проблема приема в российские школы детей, приехавших из-за рубежа и владеющих русским языком как родным. Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, что некоторые школы отказывают таким детям из-за низких результатов обязательных тестов.
«Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что дети, переезжающие в Россию, должны не проходить барьеры, а получать поддержку: педагогическую, адаптационную, методическую.
Выселения семей участников спецоперации
Путин резко высказался о случаях выселения членов семей бойцов из жилья. Он назвал эту практику «странной», «абсолютным безобразием». Он отметил, что статус жилья не может служить оправданием, когда речь идет о семье человека, находящегося сейчас на фронте.
Президент потребовал детально разбираться в каждой подобной истории и наказывать виновных должным образом.
ИИ и big data
Путин назвал тему искусственного интеллекта «важной и чрезвычайно сложной», требующей максимально точного и аккуратного подхода.
Президент объяснил, что полный отказ от ИИ означает потерю конкурентоспособности и шанса на развитие, но при этом его бездумное внедрение может стоить России национальной идентичности, контроля над данными и безопасности.
По его словам, необходимо соблюдать баланс между использованием цифровых инструментов и контролем над ними – чтобы данные граждан не оказались в руках недобросовестных структур.
В рамках этого вопроса Путин особо отметил угрозу деградации образования. «Мы не должны потерять поколение, которое перестанет думать и будет просто нажимать кнопочку», – сказал он.
Он предупредил, что чрезмерная зависимость от ИИ может привести к тому, что большинство граждан утратят способность мыслить самостоятельно, а творческая и интеллектуальная элита сократится до нескольких процентов населения. Это, по мнению президента, создает серьезный социальный риск.
Защита граждан в цифровой среде
Президент сообщил, что второй пакет мер для защиты граждан от цифровых угроз уже разработан и проходит согласование. Он напомнил, что первый пакет уже принят, а третий планируется в ближайшее время.
Меры включают: борьбу с телефонными и интернет-мошенниками, блокировку зарубежных мошеннических вызовов, маркировку подозрительных звонков, стандарты поведения для сотрудников банков, органов власти и операторов связи при общении с гражданами.
О новогоднем помиловании
Правозащитница Ева Меркачева подняла тему новогоднего помилования, предложив учитывать дела инвалидов и женщин с детьми, впервые осужденных за нетяжкие преступления.
Путин поддержал инициативу и попросил передать предложения. Он также выслушал предложения по улучшению института суда присяжных.
Спецоперация и историческая принадлежность Донбасса
Путин заявил, что Россия доведет специальную военную операцию до логического завершения. Президент также вновь обозначил свою позицию по истории Донбасса и Новороссии. «Эта земля всегда была частью России», – сказал он.
Он уточнил, что при создании СССР Донбасс планировалось включить в РСФСР, но решение было изменено Владимиром Лениным.
Миграционная политика
Член СПЧ Кирилл Кабанов предложил усовершенствовать миграционные нормы. Путин выразил готовность рассмотреть конкретные инициативы. Он подчеркнул важность обратной связи в этой сфере.
О законе об иностранных агентах
Отдельно Путин отметил, что применение законодательства об иностранных агентах должно быть максимально взвешенным. «Никто не должен сходить с ума. Не нужно размахивать этим мечом направо и налево. Все должно быть очень взвешенно, аккуратно», – отметил глава государства.
Паллиативная медицина
Глава благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева предложила расширить доступ к паллиативной медицине, и Путин согласился.
Он отметил, что задача государства – обеспечивать качество жизни, даже если речь идет о тяжелобольных. Президент добавил, что инициативы в сфере паллиативной помощи будут учтены при корректировке нормативных актов.
Тарифы ЖКХ
Отвечая на вопрос режиссера Александра Сокурова, Путин признал, что тарифы ЖКХ растут из-за инфляции и это неизбежный процесс. Контроль за ростом тарифов президент возложил на Федеральную антимонопольную службу.
Передвижение президента «по-тихому»
Путин рассказал, что иногда передвигается по Москве «по-тихому», без мигалок и кортежа. Комментарий прозвучал в контексте обсуждения проблемы курьеров на электровелосипедах и транспортной нагрузки в столице.
Путин сказал, что ему редко удается погулять по Москве и он может не так остро чувствовать эту проблему, но, вместе с тем, понимает ее.
Правозащитная деятельность в России
Путин высказал благодарность в адрес членов СПЧ, подчеркнув, насколько сложной является их ежедневная работа. По его словам, к правозащитникам нередко обращаются люди, переживающие обиду, отчаяние, несправедливость или конфликт с бюрократической системой, и, чтобы эффективно помогать им, нужно обладать огромным терпением и эмпатией.
Президент отметил, что работа членов СПЧ не ограничивается сухими отчетами – она связана с живыми историями конкретных граждан, судьбами людей, столкнувшихся с трудностями. Он особо подчеркнул способность правозащитников добиваться реальных решений, «внятного, четкого результата».
Путин напомнил, что основными задачами совета являются защита социально-экономических прав граждан и развитие институтов гражданского общества, а их деятельность напрямую влияет на реализацию национальных проектов, показатели которых определяют долгосрочное развитие страны. На этой неделе президент уже обсуждал ход выполнения национальных проектов с правительством и губернаторами, связав эту повестку с задачами СПЧ.