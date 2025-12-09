Газета
Главная / Политика /

Что сказал Путин правозащитникам на Совете по развитию гражданского общества

Президент обсудил с членами СПЧ спецоперацию, новогоднее помилование, ИИ и вопросы миграции
Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

9 декабря состоялось заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), участие в котором принял президент Владимир Путин. Трансляцию заседания вел Telegram-канал Кремля.

«Ведомости» собрали основные темы, которые российский лидер обсудил с членами СПЧ.

Защита соотечественников за рубежом и противодействие русофобии

Значительная часть разговора была посвящена положению российских граждан и русскоязычных соотечественников за границей. Путин назвал позицию СПЧ в этом вопросе «бескомпромиссной», подчеркнув ее принципиальность в деле защиты людей от дискриминации, давления и ограничений.

Он заявил, что русофобия в некоторых странах стала проявлением национализма и даже расизма – и реакция России должна быть жесткой, последовательной и правовой.

В ходе заседания совета также встала проблема приема в российские школы детей, приехавших из-за рубежа и владеющих русским языком как родным. Глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, что некоторые школы отказывают таким детям из-за низких результатов обязательных тестов.

«Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что дети, переезжающие в Россию, должны не проходить барьеры, а получать поддержку: педагогическую, адаптационную, методическую.

Выселения семей участников спецоперации

Путин резко высказался о случаях выселения членов семей бойцов из жилья. Он назвал эту практику «странной», «абсолютным безобразием». Он отметил, что статус жилья не может служить оправданием, когда речь идет о семье человека, находящегося сейчас на фронте.

Президент потребовал детально разбираться в каждой подобной истории и наказывать виновных должным образом.

ИИ и big data

Путин назвал тему искусственного интеллекта «важной и чрезвычайно сложной», требующей максимально точного и аккуратного подхода.

Президент объяснил, что полный отказ от ИИ означает потерю конкурентоспособности и шанса на развитие, но при этом его бездумное внедрение может стоить России национальной идентичности, контроля над данными и безопасности.

По его словам, необходимо соблюдать баланс между использованием цифровых инструментов и контролем над ними – чтобы данные граждан не оказались в руках недобросовестных структур.

В рамках этого вопроса Путин особо отметил угрозу деградации образования. «Мы не должны потерять поколение, которое перестанет думать и будет просто нажимать кнопочку», – сказал он.

Он предупредил, что чрезмерная зависимость от ИИ может привести к тому, что большинство граждан утратят способность мыслить самостоятельно, а творческая и интеллектуальная элита сократится до нескольких процентов населения. Это, по мнению президента, создает серьезный социальный риск.

Защита граждан в цифровой среде

Президент сообщил, что второй пакет мер для защиты граждан от цифровых угроз уже разработан и проходит согласование. Он напомнил, что первый пакет уже принят, а третий планируется в ближайшее время.

Меры включают: борьбу с телефонными и интернет-мошенниками, блокировку зарубежных мошеннических вызовов, маркировку подозрительных звонков, стандарты поведения для сотрудников банков, органов власти и операторов связи при общении с гражданами.

Глава СПЧ предложил вести учет вернувшихся с фронта осужденных

Общество

О новогоднем помиловании

Правозащитница Ева Меркачева подняла тему новогоднего помилования, предложив учитывать дела инвалидов и женщин с детьми, впервые осужденных за нетяжкие преступления.

Путин поддержал инициативу и попросил передать предложения. Он также выслушал предложения по улучшению института суда присяжных.

Спецоперация и историческая принадлежность Донбасса

Путин заявил, что Россия доведет специальную военную операцию до логического завершения. Президент также вновь обозначил свою позицию по истории Донбасса и Новороссии. «Эта земля всегда была частью России», – сказал он.

Он уточнил, что при создании СССР Донбасс планировалось включить в РСФСР, но решение было изменено Владимиром Лениным.

Миграционная политика

Член СПЧ Кирилл Кабанов предложил усовершенствовать миграционные нормы. Путин выразил готовность рассмотреть конкретные инициативы. Он подчеркнул важность обратной связи в этой сфере.

О законе об иностранных агентах

Отдельно Путин отметил, что применение законодательства об иностранных агентах должно быть максимально взвешенным. «Никто не должен сходить с ума. Не нужно размахивать этим мечом направо и налево. Все должно быть очень взвешенно, аккуратно», – отметил глава государства.

Паллиативная медицина

Глава благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева предложила расширить доступ к паллиативной медицине, и Путин согласился.

Он отметил, что задача государства – обеспечивать качество жизни, даже если речь идет о тяжелобольных. Президент добавил, что инициативы в сфере паллиативной помощи будут учтены при корректировке нормативных актов.

Тарифы ЖКХ

Отвечая на вопрос режиссера Александра Сокурова, Путин признал, что тарифы ЖКХ растут из-за инфляции и это неизбежный процесс. Контроль за ростом тарифов президент возложил на Федеральную антимонопольную службу.

Передвижение президента «по-тихому»

Путин рассказал, что иногда передвигается по Москве «по-тихому», без мигалок и кортежа. Комментарий прозвучал в контексте обсуждения проблемы курьеров на электровелосипедах и транспортной нагрузки в столице.

Путин сказал, что ему редко удается погулять по Москве и он может не так остро чувствовать эту проблему, но, вместе с тем, понимает ее.

В России работает всего 24% людей с инвалидностью

Общество

Правозащитная деятельность в России

Путин высказал благодарность в адрес членов СПЧ, подчеркнув, насколько сложной является их ежедневная работа. По его словам, к правозащитникам нередко обращаются люди, переживающие обиду, отчаяние, несправедливость или конфликт с бюрократической системой, и, чтобы эффективно помогать им, нужно обладать огромным терпением и эмпатией.

Президент отметил, что работа членов СПЧ не ограничивается сухими отчетами – она связана с живыми историями конкретных граждан, судьбами людей, столкнувшихся с трудностями. Он особо подчеркнул способность правозащитников добиваться реальных решений, «внятного, четкого результата».

Путин напомнил, что основными задачами совета являются защита социально-экономических прав граждан и развитие институтов гражданского общества, а их деятельность напрямую влияет на реализацию национальных проектов, показатели которых определяют долгосрочное развитие страны. На этой неделе президент уже обсуждал ход выполнения национальных проектов с правительством и губернаторами, связав эту повестку с задачами СПЧ.

