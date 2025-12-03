Глава СПЧ предложил вести учет вернувшихся с фронта осужденных

В сентябре Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому ветеранами боевых действий будут признаваться служившие в штурмовых подразделениях и заключившие соглашение с Минобороны в период с 1 октября 2022 г. до 1 сентября 2023 г. Проект закона разработан правительством во исполнение поручения президента и касается присвоения статуса ветерана и инвалида боевых действий тем, кто принимал участие в спецоперации на особых условиях (т. е. после помилования) в составе специализированных формирований.