Главная / Общество /

Глава СПЧ предложил вести учет вернувшихся с фронта осужденных

Ведомости

Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев выступил с предложением вести учет для бывших заключенных, вернувшихся с фронта, если ранее они были осуждены за тяжкие преступления. Об этом он заявил в интервью РБК.

Фадеев отметил, что инициатива пока не находит поддержки, возможно, потому, что «никому не хочется за это браться». Он подчеркнул, что такой учет не ущемляет права людей, а, наоборот, призван помочь им в социальной адаптации: выяснить их квалификацию, трудовые и жилищные потребности.

При этом глава СПЧ высказался против обязательной диспансеризации или психологического обследования для всех военнослужащих, вернувшихся с фронта, считая, что это недопустимо в отношении людей, не совершавших правонарушений.

Бывшие заключенные после спецоперации смогут получить статус ветеранов

Общество

В марте президент РФ Владимир Путин пообещал решить вопрос с предоставлением статуса ветерана боевых действий участникам спецоперации, которые прибыли на фронт из мест лишения свободы.

В сентябре Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому ветеранами боевых действий будут признаваться служившие в штурмовых подразделениях и заключившие соглашение с Минобороны в период с 1 октября 2022 г. до 1 сентября 2023 г. Проект закона разработан правительством во исполнение поручения президента и касается присвоения статуса ветерана и инвалида боевых действий тем, кто принимал участие в спецоперации на особых условиях (т. е. после помилования) в составе специализированных формирований.

