Путин поручил ограничить езду на электровелосипедах по тротуарам

В январе первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что пользователи СИМ должны иметь те же обязанности, что и водители автомобилей, включая запрет на управление в нетрезвом состоянии. По его словам, необходимо установить четкую ответственность для пользователей СИМ при дорожно-транспортных происшествиях.