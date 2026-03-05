Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поручил ограничить езду на электровелосипедах по тротуарам

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности установления ограничений на передвижение по тротуарам на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), включая велосипеды с электродвигателем. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованном на сайте Кремля.

Подготовить и представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием СИМ (в том числе, предпринимателями) поручено Минтрансу совместно с МВД при участии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты и заинтересованных комиссий Госсовета.

Срок исполнения поручений – 1 июля 2026 г.

В январе первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что пользователи СИМ должны иметь те же обязанности, что и водители автомобилей, включая запрет на управление в нетрезвом состоянии. По его словам, необходимо установить четкую ответственность для пользователей СИМ при дорожно-транспортных происшествиях.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её