Путин поручил ограничить езду на электровелосипедах по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности установления ограничений на передвижение по тротуарам на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), включая велосипеды с электродвигателем. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, опубликованном на сайте Кремля.
Подготовить и представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием СИМ (в том числе, предпринимателями) поручено Минтрансу совместно с МВД при участии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Общественной палаты и заинтересованных комиссий Госсовета.
Срок исполнения поручений – 1 июля 2026 г.
В январе первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин заявил, что пользователи СИМ должны иметь те же обязанности, что и водители автомобилей, включая запрет на управление в нетрезвом состоянии. По его словам, необходимо установить четкую ответственность для пользователей СИМ при дорожно-транспортных происшествиях.