Лавров: РФ выступает за международное регулирование Starlink и других спутников

Ведомости

Россия хочет добиться международно-правового регулирования низкоорбитальных спутниковых систем, таких как Starlink, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров во время посольского «круглого стола», посвященного конфликту с Украиной.

«Мы выступаем за то, чтобы обеспечить регулирование подобных систем на международно-правовом уровне», – указал он.

Лавров отметил, что в конце декабря 2025 г. Россия созывала неформальную встречу членов Совбеза ООН, чтобы подтвердить обязательство операторов низкоорбитальных спутниковых систем уважать суверенитет и национальное законодательство государств, на территории которых они предоставляют свои услуги.

17 февраля замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что отключение терминалов Starlink не сказалось на системе управления российскими войсками в зоне спецоперации. По словам Криворучко, установленные системы связи и управления продолжают обеспечивать стабильный обмен информацией по защищенным каналам.

