Лавров: РФ выступает за международное регулирование Starlink и других спутников

Лавров отметил, что в конце декабря 2025 г. Россия созывала неформальную встречу членов Совбеза ООН, чтобы подтвердить обязательство операторов низкоорбитальных спутниковых систем уважать суверенитет и национальное законодательство государств, на территории которых они предоставляют свои услуги.