Путин поздравит женщин с наступающим 8 Марта в Кремле

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин 5 марта встретится с женщинами различных профессий, чтобы поздравить их с наступающим 8 Марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Разговор пройдет в Кремле.

«Речь идет о самых самых разнообразных женщинах. Это и представители творческой интеллигенции, и конструкторы, инженеры, военнослужащие, добровольцы, медики, медсестры, военкоры и так далее, и тому подобное», – сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что встреча будет интересной, «как всегда». Российский президент от всей души будет поздравлять женщин, которые будут присутствовать в Кремле, «и в их лице всех женщин нашей страны», добавил пресс-секретарь лидера.

23 февраля Путин провел вручение государственных наград Героям России, служившим в зоне спецоперации на Украине. Он поблагодарил военных за верность присяге, а также поздравил россиян с праздником защитника Отечества. По словам российского лидера, эта дата является одной из самых значимых в России.

