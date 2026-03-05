Путин поздравит женщин с наступающим 8 Марта в Кремле

23 февраля Путин провел вручение государственных наград Героям России, служившим в зоне спецоперации на Украине. Он поблагодарил военных за верность присяге, а также поздравил россиян с праздником защитника Отечества. По словам российского лидера, эта дата является одной из самых значимых в России.