Путин встретится с главой Центральноафриканской республики Туадерой

Предыдущая встреча Путина и Туадеры в Кремле прошла в январе 2025 г. Тогда стороны отмечали 65-летие установления дипломатических отношений. Российский президент отмечал, что объемы торгово-экономического сотрудничества пока остаются небольшими, однако демонстрируют положительную динамику: за год товарооборот между странами вырос почти в восемь раз. Он назвал такой показатель неплохим. Путин также указывал на укрепление нормативно-правовой базы взаимодействия двух стран.