Путин встретится с главой Центральноафриканской республики Туадерой
Президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, лидер ЦАР находится в России с рабочим визитом. Ожидается, что российско-центральноафриканские переговоры пройдут в том числе в формате рабочего завтрака. Кроме того, президенты продолжат общение в режиме «с глазу на глаз».
Песков отметил, что Россия рассматривает ЦАР как важного партнера.
«С ЦАР нас связывает целый комплекс двусторонних отношений: торгово-экономические, чувствительные области, связанные с безопасностью. Гуманитарные связи – растет количество студентов, которые проявляют интерес к обучению в нашей стране, и так далее», – пояснил представитель Кремля.
Предыдущая встреча Путина и Туадеры в Кремле прошла в январе 2025 г. Тогда стороны отмечали 65-летие установления дипломатических отношений. Российский президент отмечал, что объемы торгово-экономического сотрудничества пока остаются небольшими, однако демонстрируют положительную динамику: за год товарооборот между странами вырос почти в восемь раз. Он назвал такой показатель неплохим. Путин также указывал на укрепление нормативно-правовой базы взаимодействия двух стран.
Туадера в ходе прошлых переговоров поблагодарил российские власти и лично Путина за прием делегации. По его словам, визит стал «новым доказательством искреннего сотрудничества», которое служит примером для других африканских стран. Президент ЦАР также выразил благодарность России за помощь, «которая позволила избежать новой гражданской войны» в стране в 2020–2021 гг., а также за поставки зерна и топлива.