Близкая к Кремлю политтехнолог Кислицына вступила в партию «Новые люди»
Политтехнолог, директор департамента региональных программ близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына вступила в партию «Новые люди». Партийный билет ей вручили внепланово в ходе съезда. Как отметила Кислицына, этого не было в сценарии.
Удостоверение ей вручил вице-спикер Владислав Даванков, который является ее наставником в рамках программы конкурса «Лидеры России. Политика». В 2025 г. Кислицына прошла в финал программы.
Она стала соведущей мероприятия. «Дарья провела съезд с блеском», – резюмировал выступление политтехнолога ведущий, депутат Мосгордумы Александр Даванков.
4 февраля «Ведомости» писали, что Кислицына может пойти на выборы в Госдуму от «Новых людей». Тогда о планах политтехнолога сообщили четыре источника, близких к АП. Предполагается, что она пойдет в Кировской области (регионом с 2022 г. руководит бывший чиновник одного из внутриполитических управлений АП Александр Соколов). Об аналогичных планах источники сообщали касательно политтехнолога Сергея Толмачева – он может пойти в Думу по Красноярскому краю.