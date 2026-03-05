Близкая к Кремлю политтехнолог Кислицына вступила в партию «Новые люди»

4 февраля «Ведомости» писали, что Кислицына может пойти на выборы в Госдуму от «Новых людей». Тогда о планах политтехнолога сообщили четыре источника, близких к АП. Предполагается, что она пойдет в Кировской области (регионом с 2022 г. руководит бывший чиновник одного из внутриполитических управлений АП Александр Соколов). Об аналогичных планах источники сообщали касательно политтехнолога Сергея Толмачева – он может пойти в Думу по Красноярскому краю.