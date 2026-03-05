Газета
Политика

Путин поприветствовал участников VI съезда партии «Новые люди»

Ведомости

В рамках VI съезда политической партии «Новые люди» начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина.

Глава государства отметил вклад представителей партии в работу Госдумы, региональных парламентов и органов местного самоуправления. По его словам, «Новые люди» уделяют внимание развитию науки, образования и здравоохранения, внедрению передовых технологий, поддержке предпринимателей и продвижению здорового образа жизни.

Путин подчеркнул, что самая молодая партия России за прошедшие годы накопила значительный опыт работы в законодательных органах власти разных уровней и своими инициативами, отвечающими запросам времени, завоевала доверие значительного числа граждан.

Президент также отметил готовность «Новых людей» к взаимодействию с другими политическими партиями и общественными организациями для решения стоящих перед страной задач. «Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, такая широкая консолидация исключительно важна», – добавил он.

VI съезд партии «Новые люди» проходит 5 марта в Санкт-Петербурге, он приурочен к шестилетию со дня ее основания. В мероприятии принимают участие депутаты, руководители партийных проектов и комитетов, волонтеры и сторонники из разных регионов страны.

Партия была создана в марте 2020 г. За время работы она реализовала ряд федеральных образовательных, предпринимательских и экологических программ, а также выступила с инициативами в сфере цифровой экономики и технологического суверенитета. Отмечалось, что VI съезд станет площадкой для подведения итогов деятельности партии.

