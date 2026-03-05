Путин поприветствовал участников VI съезда партии «Новые люди»

Партия была создана в марте 2020 г. За время работы она реализовала ряд федеральных образовательных, предпринимательских и экологических программ, а также выступила с инициативами в сфере цифровой экономики и технологического суверенитета. Отмечалось, что VI съезд станет площадкой для подведения итогов деятельности партии.