Медведев вспомнил Оруэлла в связи с новыми заявлениями НАТО

«Сначала американцы убивают лидера Ирана и начинают большую войну на Ближнем Востоке <...>. А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира? Ведь, как точно отметил Оруэлл, война – это мир!» – написал он.