Медведев вспомнил Оруэлла в связи с новыми заявлениями НАТО

У НАТО «поехала крыша», действия США заставляют вспомнить роман Джорджа Оруэлла «1984». Об этом заявил в Max зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом Медведев прокомментировал убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также обсуждение использования пятой статьи Вашингтонского договора, которая могла бы подразумевать помощь альянса в военной операции США против Тегерана.

«Сначала американцы убивают лидера Ирана и начинают большую войну на Ближнем Востоке <...>. А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира? Ведь, как точно отметил Оруэлл, война – это мир!» – написал он.

2 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил, что альянс не будет принимать участия в операции США и Израиля против Ирана. Атаки американских и израильских военных начались 28 февраля. Главными целями ударов стало руководство страны. Тогда погибли Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур.

