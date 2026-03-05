Мединский анонсировал крупный обмен военнопленными с Украиной
Российская сторона в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве, 5 и 6 марта проводит обмен военнопленными с Украиной в формате «500 на 500». Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале.
«Главное, наши вернутся», – заключил он.
Минобороны РФ 5 марта сообщало, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 200 российских военнослужащих. Украине же были переданы 200 бойцов вооруженных сил страны. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ и США.
Сейчас, по данным ведомства, российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь. В дальнейшем они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.