Политика

Мединский анонсировал крупный обмен военнопленными с Украиной

Ведомости

Российская сторона в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве,  5 и 6 марта проводит обмен военнопленными с Украиной в формате «500 на 500». Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале. 

«Главное, наши вернутся», – заключил он. 

Минобороны РФ 5 марта сообщало, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 200 российских военнослужащих. Украине же были переданы 200 бойцов вооруженных сил страны. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ и США.

Сейчас, по данным ведомства, российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь. В дальнейшем они будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

