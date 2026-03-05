Костюков: дата и место переговоров с Украиной еще не определены

Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США планировалось провести 5–6 марта в Абу-Даби. Из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ встреча в эмирате оказалась под вопросом. Источники Bloomberg сообщали, что переговоры пройдут в Стамбуле.