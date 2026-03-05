Газета
Костюков: дата и место переговоров с Украиной еще не определены

Ведомости

Дата и место следующего раунда переговоров с украинской стороной пока не определены. Об этом сообщил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Игорь Костюков корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину.

«Пока ни даты, ни места нет», – сказал Костюков.

Новый раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США планировалось провести 5–6 марта в Абу-Даби. Из-за закрытия воздушного пространства ОАЭ встреча в эмирате оказалась под вопросом. Источники Bloomberg сообщали, что переговоры пройдут в Стамбуле.

Последние трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева по украинскому урегулированию состоялись в швейцарской Женеве 17–18 февраля. По словам Мединского, диалог оказался тяжелым, но деловым. С похожими оценками выступила и украинская сторона.

