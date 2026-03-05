Путин поздравил главу ЦАР с победой и поблагодарил за продвижение русского языка
Президент РФ Владимир Путин принял коллегу из ЦАР Фостена Арканжа Туадеру, сообщил Кремль. Российский лидер поздравил политика с победой на президентских выборах, а глава ЦАР в свою очередь поблагодарил Россию за то, что сделала эти выборы возможными, обеспечив безопасность.
По словам Путина, результат голосования показывает, что жители ЦАР поддерживают политику Туадеры, которую он проводит в сфере безопасности и экономических вопросов.
В ходе переговоров главы государств обсудили проблемы республики в сфере энергетики и вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политический и гуманитарной сферах, а также актуальные вопросы международной повестки. Путин поблагодарил Туадеру за популяризацию русского языка, отметив успешную работу Центра русского языка в ЦАР.
О встрече Путина и Туадеры сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ожидается, что российско-центральноафриканские переговоры пройдут в том числе в формате рабочего завтрака. Затем президенты продолжат общение в режиме «с глазу на глаз».
Предыдущая встреча Путина и Туадеры в Кремле прошла в январе 2025 г. Тогда стороны отмечали 65-летие установления дипломатических отношений.
Туадера вступил в должность президента 30 марта 2016 г. Позже он дважды выигрывал выборы – в 2021 г. и в 2026 г.