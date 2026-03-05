Путин поздравил главу ЦАР с победой и поблагодарил за продвижение русского языка

О встрече Путина и Туадеры сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ожидается, что российско-центральноафриканские переговоры пройдут в том числе в формате рабочего завтрака. Затем президенты продолжат общение в режиме «с глазу на глаз».