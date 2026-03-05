Bild: эвакуируемые с Ближнего Востока немцы должны заплатить по 500 евро за рейс
Граждане Германии, которых правительство эвакуирует с Ближнего Востока чартерными рейсами, должны заплатить по 500 евро с человека за возвращение на родину. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
В МИД ФРГ пояснили, что стоимость одного пассажирского места соответствует рыночной цене билета экономкласса.
Как сообщил министр иностранных дел страны Йоханн Вадефуль, приоритет при эвакуации был отдан пожилым людям, больным, беременным женщинам, детям и другим нуждающимся в особой защите.
По данным Bild, ранее не сообщалось, что эвакуация будет платной, хотя для семей перелет обойдется в несколько тысяч евро.
Вадефуль также заявил, что 5 и 6 марта планируются дополнительные эвакуационные рейсы, каждый примерно на 250 пассажиров. В настоящее время организуется транспортировка граждан Германии из ОАЭ в столицу Омана Маскат, откуда вылетел первый самолет.
Министр отметил, что ситуация с коммерческими авиаперевозками постепенно стабилизируется: только 6 марта из аэропортов Дубая и Абу-Даби планировалось выполнить около 250 коммерческих рейсов по всему миру, более 60 из них – в Европу, в том числе в Германию.
Кроме того, более 500 человек смогут покинуть регион на двух круизных лайнерах.
По данным МИД Германии, по состоянию на 4 марта в странах Персидского залива находятся около 30 000 граждан Германии.
4 марта Financial Times со ссылкой на источники писала, что стоимость эвакуации семьи с двумя детьми из Дубая на частном самолете может достигать $250 000 на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Сбои в авиасообщении возникли после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В ходе ударов были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд других официальных лиц. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и странам Персидского залива, где размещены американские военные базы.