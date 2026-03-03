Страховщики: стоимость эвакуации семьи из Дубая частным рейсом достигла $250 000
Стоимость эвакуации семьи с двумя детьми из Дубая на частном самолете может достигать $250 000 на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на страховые компании.
Резко подорожал и наземный транспорт. Стоимость поездки на такси или частном микроавтобусе из Дубая в Маскат (Оман) или Эр-Рияд (Саудовская Аравия) выросла до нескольких тысяч долларов, тогда как ранее такая поездка стоила несколько сотен.
«Мы видели тарифы на такси от $5000 и выше», – сообщил один из руководителей страховой компании. По его словам, проблема усугубляется тем, что коммерческих рейсов из региона сейчас очень мало, несмотря на рекомендации госдепартамента США покидать страну именно таким способом.
Основатель компании EnterJet Чарльз Робинсон также сообщил о резком росте запросов на чартерные рейсы, в том числе со стороны семей, которые хотят вылететь вместе с домашними животными.
Даже тем, кому удается найти рейс, приходится сталкиваться с проблемами в аэропортах. Например, пилоту частного самолета, стоимость аренды которого составила $200 000, пришлось самостоятельно искать топливозаправщик на взлетной полосе для подготовки к вылету.
Авиакомпании Emirates, Flydubai и Etihad выполняют лишь отдельные рейсы для возвращения пассажиров, тогда как обычное расписание остается приостановленным, пишет FT. Полеты Qatar Airways не выполняются из-за закрытия воздушного пространства Катара, и в результате десятки тысяч пассажиров остаются заблокированными в крупнейших аэропортах региона.
Сбои в авиасообщении возникли после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В ходе ударов были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд других официальных лиц. В ответ Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю и странам Персидского залива, где размещены американские военные базы.