Великобритания отправит истребители и вертолеты на Кипр и в Катар

Ведомости

Лондон решил направить четыре истребителя и вертолеты на Кипр и в Катар на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции.

Британские силы отправляют истребители Typhoon и вертолеты Wildcat с возможностями по противодействию БПЛА. Стармер пояснил, что Лондон отправляет самолеты и вертолеты «для усиления наших оборонительных операций в Катаре и по всему региону».

The Guardian со ссылкой на источники писала 3 марта, что Великобритания рассматривает возможность отправки военного корабля к Кипру для защиты авиабазы ВВС «Акротири». Эсминец HMS Duncan специализируется на противодействии беспилотникам.

