Британия может направить эсминец к базе «Акротири» на Кипре
Великобритания рассматривает возможность отправки военного корабля к Кипру для защиты авиабазы ВВС «Акротири». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.
По данным издания, министр обороны Великобритании Джон Хили обсудил с военным руководством вариант передислокации эсминца HMS Duncan, который сейчас находится в Портсмуте. Окончательное решение пока не принято.
Отмечается, что HMS Duncan специализируется на противодействии беспилотникам.
2 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что база «Акротири» на Кипре подверглась атаке двух беспилотников. Издание поясняло, что удар был нанесен по взлетно-посадочной полосе, люди при этом не пострадали.
Эскалация на Ближнем Востоке началась 28 февраля после ударов Израиля и США по Ирану. В результате, по иранским данным, погибли верховный лидер Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани и другие военные руководители. В ответ Тегеран нанес удары по территории Израиля и американским базам в регионе.