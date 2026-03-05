Газета
Нарышкин: идеи превосходства на Западе не исчезли после Второй мировой

Партнерство России с западными странами практически невозможно из-за их действий в мировой политике. Об этом сказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в фильме «Фултон: слова, ставшие гранью», который вышел в эфире «Первого канала».

По словам Нарышкина, идеи превосходства в кругах западных элит не исчезли после Второй мировой войны и сохраняются до сих пор.

«Какой урок должны извлечь, мы и извлекли. Он состоит в том, что доверие и партнерство с Западом практически невозможно», – сказал он (цитата по ТАСС).

Глава СВР отметил, что в начале 1990-х гг. в России существовали иллюзии о возможности тесного сотрудничества с западными странами на основе общих морально-нравственных принципов. Однако последующие события, по его словам, доказали, что они никогда не станут реальностью.

18 декабря Нарышкин также заявлял, что часть европейских элит сделала ставку на антироссийский курс и поэтому не может теперь открыто говорить о необходимости восстановления отношений с Москвой.

По его словам, признание ошибки вызвало бы вопросы со стороны общества о расходах на поддержку Украины и экономических потерях из-за антироссийских санкций. «Ставки сделаны, ставок больше нет», – пояснял глава СВР, описывая ситуацию среди европейских элит.