Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп представил «закон о спасении Америки»

В него входят запрет на голосование по почте и положения о трансгендерах
Ведомости

Президент США Дональд Трамп представил «закон о спасении Америки». Согласно краткому содержанию документа, опубликованному в Truth Social, в список вошли пункты об идентификации избирателей и запрете на участие трансгендеров (ЛГБТ считается экстремистским движением в РФ, запрещено) в женских видах спорта.

Закон предлагает:

  • установить идентификацию избирателей через единый документ (voter I.D.),

  • установить идентификацию избирателей через паспорт гражданина США,

  • отменить голосование по почте, сделав исключение для избирателей с инвалидностью и военнослужащих, 

  • запретить мужчинам участвовать в женских видах спорта,

  • запретить операции по смене пола для детей без письменного согласия родителей.

В августе 2025 г. Трамп заявлял, что намерен добиться отмены голосования по почте на выборах в США. Он также высказался против «крайне неточных, очень дорогих и крайне спорных машинах для голосования». По его мнению, бумажные бюллетени с водяными знаками намного надежнее и позволяют без сомнений определить победителя в день голосования.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте