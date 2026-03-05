Трамп представил «закон о спасении Америки»В него входят запрет на голосование по почте и положения о трансгендерах
Президент США Дональд Трамп представил «закон о спасении Америки». Согласно краткому содержанию документа, опубликованному в Truth Social, в список вошли пункты об идентификации избирателей и запрете на участие трансгендеров (ЛГБТ считается экстремистским движением в РФ, запрещено) в женских видах спорта.
Закон предлагает:
установить идентификацию избирателей через единый документ (voter I.D.),
установить идентификацию избирателей через паспорт гражданина США,
отменить голосование по почте, сделав исключение для избирателей с инвалидностью и военнослужащих,
запретить мужчинам участвовать в женских видах спорта,
запретить операции по смене пола для детей без письменного согласия родителей.
В августе 2025 г. Трамп заявлял, что намерен добиться отмены голосования по почте на выборах в США. Он также высказался против «крайне неточных, очень дорогих и крайне спорных машинах для голосования». По его мнению, бумажные бюллетени с водяными знаками намного надежнее и позволяют без сомнений определить победителя в день голосования.