Трамп представил «закон о спасении Америки»

В августе 2025 г. Трамп заявлял, что намерен добиться отмены голосования по почте на выборах в США. Он также высказался против «крайне неточных, очень дорогих и крайне спорных машинах для голосования». По его мнению, бумажные бюллетени с водяными знаками намного надежнее и позволяют без сомнений определить победителя в день голосования.