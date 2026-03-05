Газета
Главная / Политика /

Трамп назвал президента Израиля «позором» за отказ помиловать Нетаньяху

Ведомости

Бездействие президента Израиля Ицхака Герцога по вопросу помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху является «позором». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью израильскому N12.

«Я не хочу, чтобы было что-то, что будет беспокоить Биби [Нетаньяху], кроме войны с Ираном. <...> Герцог – позор», – сказал он.

По словам Трампа, Герцог пять раз обещал ему помиловать Нетаньяху, но до сих пор этого не сделал. Американский президент предупреждал своего израильского коллегу, что не будет встречаться с ним, пока тот не помилует премьера Израиля.

Нетаньяху в Израиле подозревают в мошенничестве. В декабре 2024 г. он начал давать показания по трем делам о мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также по одному делу о взяточничестве. Трамп говорил, что считает уголовное дело против Нетаньяху «политическим и неоправданным».

В декабре 2025 г. президент Израиля отказался помиловать Нетаньяху.

