Трамп назвал президента Израиля «позором» за отказ помиловать Нетаньяху
Бездействие президента Израиля Ицхака Герцога по вопросу помилования премьер-министра Биньямина Нетаньяху является «позором». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью израильскому N12.
«Я не хочу, чтобы было что-то, что будет беспокоить Биби [Нетаньяху], кроме войны с Ираном. <...> Герцог – позор», – сказал он.
По словам Трампа, Герцог пять раз обещал ему помиловать Нетаньяху, но до сих пор этого не сделал. Американский президент предупреждал своего израильского коллегу, что не будет встречаться с ним, пока тот не помилует премьера Израиля.
Нетаньяху в Израиле подозревают в мошенничестве. В декабре 2024 г. он начал давать показания по трем делам о мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также по одному делу о взяточничестве. Трамп говорил, что считает уголовное дело против Нетаньяху «политическим и неоправданным».
В декабре 2025 г. президент Израиля отказался помиловать Нетаньяху.