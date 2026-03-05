США проголосовали против резолюции МАГАТЭ об ударах по энергетике Украины

США проголосовали против резолюции МАГАТЭ об ударах по энергетике УкраиныВашингтон считает этот документ «ненужным»
Вашингтон проголосовал против осуждения нападения на энергетическую инфраструктуру Украины в рамках резолюции МАГАТЭ по ядерному надзору. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление США.
«Хотя мы продолжаем поддерживать работу МАГАТЭ в стране, мы не поддерживаем текущее рассмотрение советом ненужной резолюции, которая не способствует достижению мира между Украиной и Россией», – говорится в заявлении.
Это седьмая резолюция по осуждению ударов по энергетике Украины, принятая международной структурой с 2022 г. Агентство отметило, что это первый случай, когда Соединенные Штаты выступили против подобного решения, при этом формулировка резолюции «была не такой жесткой, как в предыдущих».
«За» проголосовали 20 стран, включая Францию, Великобританию, Австралию, Канаду, Аргентину, ЮАР. «Против» выступили четыре страны, включая США, Россию, Китай и Нигер. 10 стран воздержались: Бразилия, Египет, Марокко, Саудовская Аравия и др.
В феврале глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что «Росатом», Минобороны, МИД и Росгвардия обсуждают с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) сроки и условия локального режима тишины на ЗАЭС. 27 февраля Лихачев объявил об установке режима тишины на станции.