США проголосовали против резолюции МАГАТЭ об ударах по энергетике Украины

Это седьмая резолюция по осуждению ударов по энергетике Украины, принятая международной структурой с 2022 г. Агентство отметило, что это первый случай, когда Соединенные Штаты выступили против подобного решения, при этом формулировка резолюции «была не такой жесткой, как в предыдущих».