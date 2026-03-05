Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Си Цзиньпин призвал военных не укрывать коррумпированных чиновников

Ведомости

Военные не должны укрывать коррумпированных чиновников. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин делегатам Народно-освободительной армии и Народной вооруженной полиции во время ежегодной сессии парламента. Его слова приводит Bloomberg.

Как отмечает агентство, это первый случай, когда китайский лидер публично высказался о своих методах борьбы с коррупцией после того, как в январе началось расследование в отношении заместителя председателя Центрального военного совета и члена политбюро Коммунистической партии Чжан Юся.

Дисциплинарная и надзорная проверка в отношении Юся была инициирована 31 января. Расследование осуществляется совместно Центральной комиссией по проверке дисциплины Коммунистической партии Китая (ЦКПД) с государственным надзорным комитетом. Основанием для него послужили подозрения в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законодательства.

75-летний Юся, который также является членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, и 61-летний Лю Чжэньли подозреваются в «серьезных нарушениях дисциплины и закона». Эта стандартная формулировка в Китае обычно указывает на коррупционные обвинения. Санкцию на возбуждение дела против них дал Центральный комитет КПК.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её