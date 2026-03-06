Полиция Ирака начала поиск американского пилота в провинции Басра

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов говорил «Ведомостям», что это может быть самым крупным инцидентом с «дружественным огнем» по количеству сбитых за один раз своих самолетов за последние несколько десятилетий не только в истории вооруженных сил США, но и вообще в мире.