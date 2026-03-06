Полиция Ирака начала поиск американского пилота в провинции Басра
Иракская полиция ищет американского пилота в провинции Басра – его истребитель F-15 потерпел крушение над регионом. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на полицию.
«Наши сотрудники отправились на поиски американского пилота, упавшего в провинции Басра. Он пока не найден», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
2 марта стало известно, что США потеряли три многофункциональных истребителя F-15E в результате «дружественного огня» в Кувейте. Самолеты были сбиты по ошибке ПВО Кувейта, все пилоты успешно катапультировались.
Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов говорил «Ведомостям», что это может быть самым крупным инцидентом с «дружественным огнем» по количеству сбитых за один раз своих самолетов за последние несколько десятилетий не только в истории вооруженных сил США, но и вообще в мире.
Военная активность на Ближнем Востоке продолжается с 28 февраля. Тогда Израиль и США начали военные операции против Ирана. Иран в ответ атакует страны Персидского залива.