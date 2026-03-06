Газета
Туадера: Россия помогла подавить переворот в ЦАР в 2020 году

Ведомости

Россия оказала Центрально-Африканской Республике (ЦАР) поддержку при подавлении мятежа в стране в 2020 г. Об этом президент ЦАР Фостен Арканж Туадера сообщил ТАСС.

По его словам, Москва поддерживала ЦАР в «трудные и критические моменты». В 2020 г. республика столкнулась с мятежом CPC («Коалиции патриотов за перемены»), «которая стремилась дестабилизировать страну и помешать жителям страны прийти на избирательные участки».

«При поддержке российских инструкторов наши силы обороны и безопасности смогли сорвать эту попытку и укрепить безопасность», – сказал Туадера.

5 марта президент РФ Владимир Путин принял коллегу из ЦАР Фостена Арканжа Туадеру, который прибыл в Россию с визитом. Путин поздравил политика с победой на президентских выборах, а глава ЦАР в свою очередь поблагодарил РФ за то, что сделала эти выборы возможными, обеспечив безопасность.