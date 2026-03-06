Туадера: Россия помогла подавить переворот в ЦАР в 2020 году

5 марта президент РФ Владимир Путин принял коллегу из ЦАР Фостена Арканжа Туадеру, который прибыл в Россию с визитом. Путин поздравил политика с победой на президентских выборах, а глава ЦАР в свою очередь поблагодарил РФ за то, что сделала эти выборы возможными, обеспечив безопасность.