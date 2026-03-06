Следователи допускают причастность США к атаке на школу для девочек в Иране
Следователи Вооруженных сил США провели проверку и по ее итогам считают, что удар по школе в Иране могли нанести американские военнослужащие, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По мнению двоих официальных лиц США, в обозримом будущем могут появиться новые доказательства причастности ВС США к атаке. Авторы материала подчеркнули, что не имеют информации о том, сколько еще времени потребуется для завершения расследования.
Источник армии Израиля рассказал агентству, что американские и израильские военные до последнего времени разграничивали цели для ударов. По его словам, армия Израиля в основном ликвидирует установки для запуска ракет на западе Ирана, а США – объекты и инфраструктуру иранских ВМС в южной части республики.
28 февраля ракета упала на начальную школу «Шаджаре Тайебе» для девочек в Минабе. В результате погиб 171 человек, большинство – ученицы в возрасте от 7 до 12 лет. 5 марта агентство Fars со ссылкой на источники сообщало, что Иран идентифицировал всех лиц, причастных к удару. В соответствующем докладе уточняются личности пилотов, авиабаза, откуда они вылетели, и страна происхождения предполагаемых преступников.