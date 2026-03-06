Газета
Главная / Политика /

В Иране хотят провести выборы верховного лидера после гибели Хаменеи

Ведомости

Члены временного руководящего совета Ирана запланировали формирование совета экспертов и представления будущего верховного лидера. Об этом сообщает агентство Tаsnim в Telegram-канале.

На совете также приняли решение о дополнительном укреплении и серьезной поддержке вооруженных сил.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля. Тогда же в ходе израильских и американских ударов погибли секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде и др. Тегеран в ответ наносит удары по американским базам по всему Ближнему Востоку, а также по территории Израиля.

4 марта Iran International сообщил, что должность верховного лидера занял сын Хаменеи Моджтаба. Так решила ассамблея экспертов. Власти Ирана официально не сообщали о назначении нового верховного лидера.

