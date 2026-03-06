В Иране хотят провести выборы верховного лидера после гибели Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля. Тогда же в ходе израильских и американских ударов погибли секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде и др. Тегеран в ответ наносит удары по американским базам по всему Ближнему Востоку, а также по территории Израиля.