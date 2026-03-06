Трамп исключил Такера Карлсона из движения MAGA
Журналист Такер Карлсон отошел от принципов движения MAGA (Make America Great Again) и теперь не является его частью. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC News после того, как журналист раскритиковал американскую операцию против Ирана.
«Такер сбился с пути. Я уже давно знал, что он не MAGA», – привел его слова журналист ABC News Джонатан Карл в соцсети X.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.
Как писали «Ведомости», несмотря на успех Трампа в сенате, его бывшие союзники такие, как Карлсон, журналистка Меган Келли, а также бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин продолжают критиковать его решение атаковать Иран. Согласно мартовскому опросу телеканала NBC News, 54% американцев не поддерживают иранскую кампанию Трампа.
Аналогичной позиции придерживаются 58% независимых избирателей (самая важная электоральная группа). Тем не менее критика Трампа со стороны консервативных лидеров общественного мнения пока не сильно ударяет по его популярности среди республиканцев: 77% республиканских избирателей считают, что США должны были ударить по Ирану. Альтернативной позиции придерживаются 15%.