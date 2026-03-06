Die Welt: в Киеве беспокоятся, что поставки Patriot снизятся из-за Ирана
В Киеве начали испытывать опасения, что из-за ситуации на Ближнем Востоке на Украину будут поставлять меньше ракет Patriot. Об этом пишет Die Welt.
Согласно материалу, страны Персидского залива теперь конкурируют с Киевом за предполагаемое ежегодное производство не менее 700 ракет. Украине требуется прочти треть.
При этом Киев предлагает странам Персидского залива украинские беспилотники Shahed в обмен на зенитно-ракетные комплексы. Газета пишет, что, несмотря на то что план кажется дерзким, страны Персидского залива, похоже, открыты к переговорам. Такие закупки поднимут украинскую оружейную промышленность на новый уровень. В то же время потенциальная сделка означала бы, что Украина будет располагать меньшим количеством беспилотников-перехватчиков, которые нужны ей самой в конфликте с Россией.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории и военным объектам США в регионе. Издание Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона утверждает, что США намерены проводить военную операцию против Ирана по крайней мере в течение 100 дней. При этом она также может продлиться до сентября включительно.