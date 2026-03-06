Газета
Политика

Не менее 20 человек погибли при ударе по детской площадке в Иране

Ведомости

В результате удара США и Израиля по детской площадке и зданию скорой помощи в пригороде Шираза на юге Ирана погибли не менее 20 человек, еще 30 пострадали. Об этом сообщает Fars.

По данным агентства, атака произошла 5 марта около 20:30 по местному времени (19:30 мск). Отмечается, что среди пострадавших есть два сотрудника службы экстренной помощи.

28 февраля США и Израиль нанесли удар по начальной школе для девочек в городе Минабе. В результате погиб 171 человек, большинство – ученицы в возрасте от 7 до 12 лет.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с семьей, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

