Песков: Россия продвигается вперед в зоне спецоперации
Россия продвигается вперед в рамках спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
«Мы продвигаемся вперед, и динамика хорошо понятна, хорошо известна всем специалистам», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, в этой ситуации Украина «чувствует себя некомфортно».
24 февраля пресс-секретарь российского лидера сообщал, что многие задачи России в рамках спецоперации уже были выполнены, а сам процесс продолжается. Так он прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что цели спецоперации не были достигнуты Россией. Песков подчеркнул, что главной целью Москвы является обеспечение безопасности жителей Донбасса.