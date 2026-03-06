Песков: Россия продвигается вперед в зоне спецоперации

24 февраля пресс-секретарь российского лидера сообщал, что многие задачи России в рамках спецоперации уже были выполнены, а сам процесс продолжается. Так он прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что цели спецоперации не были достигнуты Россией. Песков подчеркнул, что главной целью Москвы является обеспечение безопасности жителей Донбасса.