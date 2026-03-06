Рябков рассказал о планах РФ и США создать совместные фонды
Россия и США обсуждают создание совместных фондов в рамках двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам. Об этом «РИА Новости» сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он напомнил, что 23 января в Абу-Даби прошла первая встреча спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Рябков также отметил, что инициатива создания рабочей группы исходила от США.
По словам замглавы МИДа, диалог в этом формате можно назвать доверительным, он касается, среди прочего, возможностей создания совместных фондов и реализации других двусторонних проектов. Обе стороны, отметил Рябков, убеждены, что у России и США есть огромный потенциал для сотрудничества в различных сферах.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в ходе встречи в Женеве 26 февраля Дмитриев обсудил с Уиткоффом вопросы торгово-экономического сотрудничества. «Дмитриев продолжает работу в рамках рабочей группы по <...> вопросу торгово-экономического сотрудничества. Когда появятся какие-то результаты, разумеется, вам будет эта информация представлена», – сказал он.