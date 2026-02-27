Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль: Дмитриев обсудил с Уиткоффом вопросы экономического сотрудничества

Ведомости

В ходе встречи в Женеве 26 февраля спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев обсудил со своим американским коллегой Стивом Уиткоффом вопросы торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Дмитриев продолжает работу в рамках рабочей группы по <...> вопросу торгово-экономического сотрудничества. Когда появятся какие-то результаты, разумеется, вам будет эта информация представлена», – сказал он.

Песков уточнил, что президента РФ уже проинформировали об итогах переговоров.

17 февраля Дмитриев участвовал в консультациях в Женеве. Пресс-секретарь президента РФ тогда уточнял, что у спецпредставителя российского лидера «отдельный трек» в составе рабочей группы, занимающейся вопросами экономического взаимодействия.

«РИА Новости» 26 февраля писало, что Дмитриев уехал из гостиницы Four Seasons, где, как сообщалось, провел встречу с американской делегацией, около 18:30 по местному времени (20:30 мск). До него здание покинули представители США. Всего в отеле он находился более двух часов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её