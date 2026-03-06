Песков: заявления Финляндии о ядерном оружии ведут к эскалации в Европе
Заявление Хельсинки, что Финляндия намерена отказаться от запрета на размещение ядерного оружия на своей территории, ведут к эскалации напряженности в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кроме того, такие высказывания добавляют уязвимости Финляндии, добавил он. Представитель Кремля объяснил, что, когда страна разместит у себя ядерное оружие, она станет угрозой для Москвы.
«Если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры», – сказал Песков.
5 марта Yle со ссылкой на источники сообщило, что финское правительство обсуждает вопрос об отмене ограничений по ядерному оружию. Одно из них – запрет на транзит ядерного оружия через сухопутную и морскую территорию страны, а также через ее воздушное пространство. По словам собеседников издания, пока нет уверенности, что ограничения отменят.